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أخبار البلد

مصطفى بكري: يجب أن تدعم الدولة إعلامها الوطني لمواجهة المؤامرة ضد مصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال النائب مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع، إن مصر تواجه إعلاما معاديا في الفترة الحالية، فضلا عن حرب عسكرية ومؤامرة إعلامية، ولكن تلك القنوات فقدت مصداقيتها، فالشعب المصري أصبح لا يصدق قناة الجزيرة بسبب ما تبثه من أكاذيب. 

وأضاف بكري خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بماسبيرو  لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية أن الدولة يجب أن تدعم إعلامها الوطني، فنحن نحتاج لدعم إعلامنا القومي والتواصل مع وسائل الإعلام بشكل مستمر، بحيث نعطي قضايا الوطن الأولوية الأولى عن الخلافات الشخصية

ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.

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