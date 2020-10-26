صاحب مدرسة يضرب ولي أمر رفض استكمال سداد مصروفات أبنائه

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين ولى أمر لــ 4 طلاب بالمدرسة وصاحب مدرسة بمدينة السلام.





بالفحص تبين حضور (تاجر ) لقسم شرطة السلام أول "مصاب بجرح باليد" ، وقرر بقيام مالك المدرسة بإستدعائه لسداد المصروفات الدراسية لأنجاله ، فقام بسداد جزء من المبلغ لحين إستكمال باقى المبلغ، إلا أن صاحب المدرسة رفض وطالبه بدفع باقى المبلغ ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مالك المدرسة عليه بالضرب بالأيدى محدثًا إصابته.





وفى وقت لاحق حضر نجل مالك المدرسة ، وقرر بتضرره من المبلغ لقيامه بإستدعاء نجله وبعض أصدقائه وقيامهم بإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به وإكتشف عدم تواجد مبلغ مالى كان بداخل السيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



