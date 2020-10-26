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حوادث

صاحب مدرسة يضرب ولي أمر رفض استكمال سداد مصروفات أبنائه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:00 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبري
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين ولى أمر لــ 4 طلاب بالمدرسة وصاحب مدرسة بمدينة السلام.

بالفحص تبين حضور (تاجر ) لقسم شرطة السلام أول "مصاب بجرح باليد" ، وقرر بقيام مالك المدرسة بإستدعائه لسداد المصروفات الدراسية لأنجاله ، فقام بسداد جزء من المبلغ لحين إستكمال باقى المبلغ، إلا أن صاحب المدرسة رفض وطالبه بدفع باقى المبلغ ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مالك المدرسة عليه بالضرب بالأيدى محدثًا إصابته.

وفى وقت لاحق حضر نجل مالك المدرسة ، وقرر بتضرره من المبلغ لقيامه بإستدعاء نجله وبعض أصدقائه وقيامهم بإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به وإكتشف عدم تواجد مبلغ مالى كان بداخل السيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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