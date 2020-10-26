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التعليم العالى: اتفاقيات في مراحلها النهائية للتعاون بين جامعات أهلية وأجنبية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:07 م
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
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البهي عمرو
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إن هناك اتفاقيات في  مراحلها النهائية للتعاون بين الجامعات الأهلية وجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، "نقدم للجامعات الشكل الهندسي والنموذجي للجامعات الاهليه، ونتحرك ايضا وفق الموارد اللي ممكن تصرفها الجامعات، ونعظم الاستفاده من هذه الموارد، ونضعها في المكان الصحيح بالتخطيط الصحيح والدراسه العلميه الصحيحه ، ونقدم للجامعات الموافقات ايضا من الحكومة".

وواصل:"هناك 3 افرع للجامعات ، الجامعات الاهليه والحكوميه وايضا الخاصه وهناك فرع رابع الجمعات الدوليه ، والجامعات الاهليه تهدف الى دوام تعليمي كامل غير هادف للربح ، يمكنها عمل توءمات بالجامعات الاجنبيه تقدم من خلالها شهاده مزدوجه مصريه وخارجيه اذا وجدت توأمه ، اما الجامعات الدوليه هي بدل الخروج خارج مصر للجامعات الأجنبية ليحصلون على الشهاده والدراسه من داخل مصر بدون الحاجه للاغتراب" .
وتابع:"المميز بالجامعات الجديدة انها تعطي التأهيل المناسب، ونوفر لهم التعليم المناسب الذى يعطي للطلبه الخبرات بالفعل، حتى يحققوا اشياء جيده للدوله بعد التخرج ، وكمثال لدينا استراتيجية الشراء الالكتروني مثلا ، الشركات اللي كانت تعتمد عليه لم تخسر في وقت الكورونا ، وهذا علم التكنولوجيا علم نحتاج ان ندرسه في الدوله ، حتى ينفعنا ويساعد الدوله ان تتقدم في من الرقمنه وربط الدوله الكترونيا بأيدي وعقول مصريه ".

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