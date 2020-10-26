رئيس البرلمان العربي عن انتخابات النواب: المصريون نجحوا في العرس الديمقراطي

وصف رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي تنظيم العملية الانتخابية في مصر خلال جائحة كورونا بـ"الرائعة"، منوها إلى أن المصريين كسبوا الرهان ونجحوا في الخروج بهذا العرس الديمقراطي دون أن يكون هناك أي ضرر.





وأضاف العسومي - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين - أن:"مصر نجحت في تأمين المشاركين ، مشيرا إلى أن الأمر ليس بالهين أن تعمل هذه الانتخابات التي شارك فيها الملايين في هذه الظروف الاستثنائية، قائلا: " نقول لجمهورية مصر العربية عملكم كبير وناجح وكسبتم الرهان وهذا دائما ما نراه في التحديات أنها هى التى تكسب".



