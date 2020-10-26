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برلمان

رئيس البرلمان العربي عن انتخابات النواب: المصريون نجحوا في العرس الديمقراطي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:42 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
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أ ش أ
وصف رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي تنظيم العملية الانتخابية في مصر خلال جائحة كورونا بـ"الرائعة"، منوها إلى أن المصريين كسبوا الرهان ونجحوا في الخروج بهذا العرس الديمقراطي دون أن يكون هناك أي ضرر.

وأضاف العسومي - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين - أن:"مصر نجحت في تأمين المشاركين ، مشيرا إلى أن الأمر ليس بالهين أن تعمل هذه الانتخابات التي شارك فيها الملايين في هذه الظروف الاستثنائية، قائلا: " نقول لجمهورية مصر العربية عملكم كبير وناجح وكسبتم الرهان وهذا دائما ما نراه في التحديات أنها هى التى تكسب".

وكانت قد بدأت انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، كما أجريت الإنتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

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