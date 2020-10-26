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حوادث

مباحث القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وتضبط الجناة والمسروقات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:12 م
اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة
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كتب – محمد صبري :

حققت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث العديد من النجاحات خلال الساعات الماضية، حيث تمكنت القوات من كشف ملابسات الكثير من وقائع السرقات بمختلف القطاعات وذلك على النحو التالي:

 

وتم ضبط (4 أشخاص اثنين منهم لهما معلومات جنائية) لتخصصهم فى النصب على شركات توزيع المنتجات الغذائية عن طريق تحصلها على المنتجات مقابل شيكات بنكية بدون رصيد بتوقيع أحدهم وضبط بحوزتهم كمية من المنتجات المتحصل عليها .

 

كما تم ضبط (عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى جرائم السرقات بأسلوب المغافلة.

 

واعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة، وضبط بإرشادهما متحصلات وقائع السرقة.

 

وأيضا تم ضبط (ربة منزل وعاطل " لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ) لتخصصهما فى جرائم السرقة بأسلوب المغافلة وضبط بحوزة (ربة المنزل) على (هاتف محمول – مبلغ مالى).

 

وبمواجهتهما اعترفت بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة،كما اعترفا بقيامهما مغافلة حارس عقار وسرقة مفتاح التشغيل الخاص بسيارة ملاكى وسرقتها ، وبإرشادها تم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها لدى شقيق ربة المنزل " له معلومات جنائية".

 

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع ، وضبط بحوزته (دراجة نارية مُبلغ بسرقتها – 3 مفتاح مصطنع) .

 

واعترف بارتكابه (5) وقائع سرقات وبإرشاده تم ضبط عدد (5) دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

 

وكذا ضبط ( 8 أشخاص – أحدهم له معلومات جنائية) فى واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بحوالى (2 مليون جنيه) من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل.

 

واعترفوا بارتكاب واقعة السرقة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

 

وتم كذلك ضبط ( عاطلين – لهم معلومات جنائية ) بحوزتهما (2 خاتم – 2 غويشة – حلق – 3 سلاسل) حال قيامهما بعرض المشغولات الذهبية للبيع واعترفا بأنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي فى مجال السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 


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