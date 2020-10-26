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التعليم العالى: نستهدف 15 جامعة أهلية.. و10 جامعات حكومية بدأت مرحلة التنفيذ

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:00 م
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم
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البهي عمرو
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إنه بعد نجاح تجربة الجامعات الأهليه، كان هناك تفويض من الرئيس السيسي بإنشاء 10 جامعات أهليه اخرى، وبعدها زادت إلى 15 جامعه أهلية، مستطردًا: "بمعنى اذا كان يوجد مناطق تابعه للجامعات الحكومية، يمكن استغلالها في إنشاء الجامعات، وهذا ما حدث في جامعة المنصورة الحكومية، كان لديها منطقه فتم تحويلها ووضعنا حجر الاساس بها لجامعة اهلية تابعة للجامعة الحكومية".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، أنه من المتوقع أن تصل الجامعات الأهلية لـ 15 جامعة، أبرزها في السويس وأسيوط والقاهرة وعين شمس، والمنصورة وطنطا، مستطردًا:" نتحدث عن 10 جامعات حكومية بدأت اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعات أهلية، تتضمن الأراضى والمباني والتصميم والموافقات".

وواصل:"التجربه ناجحه بالفعل في الجامعات الاهليه، ولم نحقق للآن ما نحلم به، ولكن قمنا بتغيير الكثير وقدمنا تجربه مختلفه، والطلبه اللي انضمت للجامعات الجديده هناك رضى كبير منهم، ومن خلال استطلاع اراء شعرنا بفخر الطلبه وشعورهم تجاه الجامعات الجديده، وهناك جامعة الجلاله وجامعة العلمين، والملك سلمان تم وضع حجر الاساس لهم ".

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