AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات نقل الطلاب للنيابة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:06 م
نقل أتوبيس
نقل أتوبيس
Advertisements
محمد صبيح
صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي ، عن قيام الجهاز بإحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية والتجارية لإمتناعها عن تنفيذ القرار؛ حيث شملت مدرسة مصر المتكاملة، والعاصمة الجديدة الإنجليزية، وبريتش كلومبيا الكندية الدولية" .

وذكر سمير فرج ، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018  بشأن حماية المستهلك ، وفي ضوء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك  رقم1/ 155 لشهر أغسطس برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي

اقرأ أيضا:
و أكد رئيس الجهاز، أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له وإصرار المسئولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار علي عدم رد حق المستهلكين.

وأضاف أن المجلس قد أصدر قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا من  أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020   ، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020  وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس ، معاهد ، جامعات ) .

وأكد أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.

ويدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"حماية المستهلك" يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

بشرى لأولياء الأمور.. استرد 25% من مصروفات باص المدرسة للعام الماضي

إزاي تسترد 25% من مصروفات باص المدرسة أو الجامعة في خطوتين

الخوف من غرامة الـ مليون جنيه.. المدارس والجامعات ترد 25% من مصروفات الباص

حماية المستهلك يختار أول امرأة في منصب مدير إقليمي لفروعه ببورسعيد

لتمكين الكوادر الشبابية.. حماية المستهلك يكلف مديرا جديدا لفرعه بأسيوط

ترشيحاتنا

قطع مياه مفاجئ بالقاهرة في 13 منطقة.. اعرف السبب

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري

تفاصيل صادمة.. إعلامية تكشف سبب إساءة ماكرون للمسلمين وللرسول

تعرف على حقيقة ارتباط نجمي مسلسل بـ 100 وش

مشروب يشفيك من الامراض ويعالج للضغط المرتفع

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟

شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة

للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب