إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات نقل الطلاب للنيابة

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و أكد رئيس الجهاز، أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له وإصرار المسئولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار علي عدم رد حق المستهلكين.





وأكد أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.



