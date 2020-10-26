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مصري يدخل موسوعة جينيس.. تعرف على أصغر مدير مستشفى في العالم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:28 م
أصغر مدير مستشفى
أصغر مدير مستشفى في العالم
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور علي نور الدين تمام، مدير مستشفى نجع حمادي العام، إنه كان غير مهتم في بداية الامر بدخول موسوعة جينيس، وانه كان مدير مستشفى من عام 2017، و كان اصغر مدير مستشفى يبلغ من العمر 26 سنة، وكان مهتما في ان يرفع اسم مصر عالميا.

وتابع الدكتور علي نور الدين، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، انه بحث في موسوعة جينيس فوجد ان اصغر مدير مستشفى سجل في الموسوعة كان ارجنتيني الجنسية ولكن فرق بينه وبين الاخر 140 يوما لصالحه، فقام بتقديم الطلب لدخول الموسوعة وتقديم الأوراق اللازمة.

واوضح انه تم الرد عليه بشكل رسمي، بأنه اخذ التسجيل بالفعل باسم مصر كأصغر مدير مستشفى في العالم، وهذا بالنسبة له هو اهم انجاز هو رفع اسم مصر، وليس كإنجاز شخصي.

واضاف اصغر مدير مستشفى، ان احد الاصدقاء هو من لفت نظره الي الدخول في الموسوعة، لافتا الي ان ما فرق معه في تلك التجربة كونه مصريا حقق هذا الانجاز، واثر على نفسيته بشكل ايجابي.

واشار الي ان دوره كطبيب "اننا في خدمة المرضى، ودعوة المريض بالدنيا كلها، وهي الاهم في رسالة الطبيب لتخفيف الام المرضى".  

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