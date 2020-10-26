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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب العالمية بالتزامن مع ارتفاع الدولار

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:03 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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أ ش أ
 تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، وفي ظل مخاوف متنامية من تجدد تفشي وباء فيروس كورونا في ضوء الزيادة المتسارعة في الإصابات بعدد من دول أوروبا والولايات المتحدة.

تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1899.40 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% مسجلا 1897.94 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% عند 92.928 نقطة.

وقد صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها لم تفقد الأمل بعد في إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الحزمة الإضافية قبل انعقاد انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على مراجعة الصيغة المقترحة بشأن الحزمة وتتوقع الحصول على رد بشأنها في وقت لاحق اليوم.

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