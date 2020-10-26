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برلمان

أمين الشيوخ : تجهيز مركز صحفي لتسهيل مهمة وسائل الإعلام

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:28 م
وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية وأمين عام مجلس الشيوخ
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يوسف سامح

أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أهمية رسالة ودور الصحافة فى إعلام الرأي العام بجهود ونشاطات المجلس التى تستهدف إنجاز مهامه الواردة فى الدستور ليكون معبرا عن آمال طموحات الشعب المصري.

وشدد المستشار محمود  عتمان -خلال لقائه صباح اليوم الاثنين مع المحررين البرلمانيين- على استعداد أمانة مجلس الشيوخ  للتواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين وتذليل كافة العقبات التى قد تطرأ وتسهيل  واتاحة الأدوات اللازمة لتكون التغطية الصحفية معبرة عما يتم من عمل ونشاط داخل المجلس ، مشيدا بالتغطية الصحفية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ  التى خرجت بالشكل اللائق بالدولة المصرية وعراقة التاريخ البرلمانى  لها.

ووعد أمين مجلس النواب بالعمل على تخصيص وتجهيز المركز الصحفى للشيوخ ليكون متاحا من خلاله التغطية الصحفية قبل موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ فى ٢٩ نوفمبر المقبل ؛ مشيرا إلى أن  الأمانة العامة للمجلس ستشرع فى ترتيب ذلك  فى أسرع وقت ممكن وبما يسهل مهمة المحررين البرلمانيين.

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