أمين مجلس النواب: البرلمان كان حكيمًا في استخدام أدواته الرقابية

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس بذل جهدًا كبيرًا خلال فترة انعقاده في الدورة الماضية، حيث أصدر 887 تشريعًا، وناقش 294 اتفاقية دولية، كما عقد العديد من الجلسات العامة حتى في ظل أزمة فيروس كورونا.





ولفت الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات له ، إلى أنه في مجال الرقابة على السلطة التنفيذية كان البرلمان نشطًا للغاية على عكس ما يروج بأنه لم يقم بدوره في الرقابة، حيث قدم النواب العديد من طلبات الإحاطة، والاقتراحات بطلبات وغيرها من الأدوات الرقابية.





وقال المستشار فوزي ، إن البرلمان حكيمًا في استخدام أدواته الرقابية حفاظًا على الانجازات التي حققتها الدولة خلال هذه المرحلة ، مؤكدا أنه سينقل رغبة الشارع المصري في بث الجلسات على الهواء مباشرةً إلى رئيس مجلس النواب الجديد ومكتب المجلس.





وأكد أن برلمان 2015 برئاسة الدكتور علي عبد العال جاء فى ظل ظروف صعبة وشديدة علي الدولة المصرية، حيث كانت في عزلة نيابية ، ولكنه مع تنظيم الصفوف وإعادة ترتيب الأوضاع نجح المجلس فى إعادة المشهد النيابى بشكل فعال، وأعاد عضوية مصر البرلمانية فى البرلمان الإفريقي وغيره من المؤسسات البرلمانية الدولية، وكانت له مشاركات كبيرة بكافة المحافل البرلمانية الدولية.





وأشار إلي أن التواجد النيابي الدولي لمصر، جاء بعد جهود كبيرة من تنظيم الصفوف للمجلس الحالي وتشكيل الكتل السياسية من أغلبية وأقلية وتكوين ائتلاف برلماني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع جميع برلمانات العالم، ومن ثم أعيدت العضويات لمجلس النواب فى كافة المؤسسات الدولية النيابية والبرلمانية.