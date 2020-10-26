أصغر مدير مستشفى بالعالم: التعليم لا ينتهي في مرحلة معينة

قال الدكتور علي نور الدين تمام ، مدير مستشفى نجع حمادي العام، إن التعليم لا ينتهي في مرحلة معينة، أو بالانتهاء من الدراسة الجامعية والحصول على شهادة كبيرة، وان الانسان يجب ان يطور من نفسه، ويسعى دائما لمعرفة المزيد سواء في مجاله او مجالات مختلفة.





وتابع الدكتور علي نور الدين، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، انه حصل عل ماجيتسير ادارة الاعمال، ودبلوم في الجودة الصحية، ودبلوم دراسات عليا في ادارة المستشفيات، معقبا: "وراء كل نجاح قصة، بس الناس مبتشوفش غير اللقطة الاخيرة والتصفيق".





واوضح أنه اخذ التسجيل بالفعل بشكل رسمي من موسوعة جينيس باسم مصر ك أصغر مدير مستشفى في العالم ، وهذا بالنسبة له هو اهم انجاز هو رفع اسم مصر، وليس كإنجاز شخصي.





واضاف اصغر مدير مستشفى، ان احد الاصدقاء هو من لفت نظره الي الدخول في الموسوعة، لافتا الي ان ما فرق معه في تلك التجربة كونه مصريا حقق هذا الانجاز، واثر على نفسيته بشكل ايجابي.



