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محافظات

ننشر أسماء مُرشحي جولة الإعادة في انتخابات النواب 2020 في سوهاج

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلنت اللجنة القضائية المُشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج، النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات الانتخابية على مستوى جميع دوائر الإقليم.

كما أعلنت أسماء الفائزين بالجولة الانتخابية الأولى، من مُرشحي الدوائر بمراكز الإقليم، والذين من المُقرر خوضهم جولة الإعادة في انتخابات النواب 2020، يومي 23 و24 من شهر نوفمبر القادم.

وينشر لكم "صدى البلد" قائمة اسماء الفائزين الباقيين للإعادة من مُرشحي مجلس النواب 2020 بسوهاج:

دائرة أخميم وساقلتة:"زكريا حسان، أحمد جادالرب، عفيفي الشريف، محمد لبيب".

دائرة دارالسلام:"جابر الطويقي، أحمد عبدالسلام قورة".

دائرة طهطا وطما وجهينة:"مصطفى سالم، نشأت فؤاد عباس، إبراهيم خليفة ابودوح، ايهاب مصلح ابو عقيل، مصطفى حسين ابو دومة، صلاح شوقي".

دائرة المنشأة:"عاطف كعربان، اسماعيل مظهر أبوكريشة".

دائرة سوهاج:"حاتم مبارك، محمد فقير، حازم حمادي، أحمد عواجة".

دائرة جرجا والعسيرات:"ياسر نصر، خليفة رضوان، عبدالمنعم ابوالفتوح، إسماعيل الطهطاوي". 

دائرة المراغة:"اللواء أحمد أبوالدهب، رفعت شكيب".

دائرة البلينا:"محمود أبوالخير، نور ابوستيت، يوسف ابوحمودي، حمدي شاهين".

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