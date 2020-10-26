عارضة أزياء تنتحر في فندق شهير لهذا السبب.. صور

منذ أن تم الاعتداء عليها جنسيًا وهي في الثالثة عشر من عمرها.

كيتلين أورايلي، 20 عامًا نفسها

شارك والداها الحزينان، من مدينة نيوكاسل أندر لايم، بمقاطعة ستافوردشاير الإنجلزية، قصتها المأساوية في محاولة لمساعدة الأشخاص الآخرين الذين يكافحون مشاكل الصحة النفسية.

في المرة الأولى التي عادت فيها إلى المنزل من المدرسة الثانوية، اعتقدت أن شخصًا ما قصد تخويفها.

وتابعت أنه بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يشعرون بالإحباط ويعانون من القلق والاكتئاب ويفكرون في الانتحار، فإن رسالتنا هي عدم الاستسلام في

عالم يتلقى فيه الشباب رسائل سلبية غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ضغوظ بتأكيد لها حلول.