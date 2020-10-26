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تعليم

جامعة الأزهر: فتح باب التحويلات من المعاهد فوق المتوسطة حتى 5 نوفمبر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:14 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ عن فتح باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد الفوق متوسطة متاح من الأمس وحتى الخامس من شهر نوفمبر القادم، من خلال وحدة النظم والشبكات بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر.
    
وأوضح فرج -في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة- أن التحويلَ يدويٌّ؛ من خلال تسديد مبلغ ٢٠٠ جنيهٍ بخزينة الجامعة بالإدارة بمدينة نصر. 

وأضاف أن الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة للتنسيق الإلكتروني متاح لهم الآن التقديم من خلال وحدة النظم والشبكات يدويًّا بعد سداد مبلغ ٢٠٠ جنيهٍ؛ حتى يتمكن الطالب أو الطالبة من قيده في أحدى كليات جامعة الأزهر حسب الحد الأدنى لكل كلية.

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