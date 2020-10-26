جامعة الأزهر: فتح باب التحويلات من المعاهد فوق المتوسطة حتى 5 نوفمبر

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ عن فتح باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد الفوق متوسطة متاح من الأمس وحتى الخامس من شهر نوفمبر القادم، من خلال وحدة النظم والشبكات بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر.

وأوضح فرج -في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة- أن التحويلَ يدويٌّ؛ من خلال تسديد مبلغ ٢٠٠ جنيهٍ بخزينة الجامعة بالإدارة بمدينة نصر.



