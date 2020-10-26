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توك شو

دي جريمة .. أستاذ علم اجتماع تكشف أسباب العنف الأسري

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:35 م
الدكتورة هالة منصور،
الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن هناك الكثير من الاسباب للعنف الاسري، وان الجريمة الاسرية مرتبطة بخلل نفسي او عدم اتزان نفسي لمرتكب الجريمة، لكن حالة العنف العامة الموجودة في المجتمع تنبع من اضطرابات نفسية كبيرة.
 
وتابعت الدكتورة هالة منصور، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، ان المجرم الذي يرتكب تلك الجرائم الاسرية يعاني من خلل نفسي او حالة نفسية مفاجآة تنتابه بشكل غير متوقع، لافتة الي ان مرتكب الجريمة الاسرية هو شخص غير طبيعي بالمرة، ويحتاج للعلاج.

واضافت ان هناك بعض الحالات يكون لديها تاريخ مرضي، او قصور في الشخصية، واحيانا يكون للمخدرات علاقة بذلك، لافتة الي ان هذا العنف يصيب الكثيرين بالاطفال بالتلعثم والاكتئاب.

ولفتت الي أن هناك أشخاصًا بالغين يصابون بالتعلثم بسبب التوتر والضغط، لافتة إلى أن الأهالي أحيانًا يخلقون حالة نفسية سيئة خاصة في الأطفال، معقبة: "بيصربعوا الأطفال في الحديث"، مؤكدة أن الثقة بالنفس هامة جدًا لدى الأطفال، ولا بد أن نقول لهم إن التفكير مهم جدًا قبل الحديث، مشيرة إلى أن العنف الأسري أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة "التلعثم" لدى الأطفال.

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