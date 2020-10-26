دي جريمة .. أستاذ علم اجتماع تكشف أسباب العنف الأسري

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن هناك الكثير من الاسباب للعنف الاسري، وان الجريمة الاسرية مرتبطة بخلل نفسي او عدم اتزان نفسي لمرتكب الجريمة، لكن حالة العنف العامة الموجودة في المجتمع تنبع من اضطرابات نفسية كبيرة.

وتابعت الدكتورة هالة منصور، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، ان المجرم الذي يرتكب تلك الجرائم الاسرية يعاني من خلل نفسي او حالة نفسية مفاجآة تنتابه بشكل غير متوقع، لافتة الي ان مرتكب الجريمة الاسرية هو شخص غير طبيعي بالمرة، ويحتاج للعلاج.





واضافت ان هناك بعض الحالات يكون لديها تاريخ مرضي، او قصور في الشخصية، واحيانا يكون للمخدرات علاقة بذلك، لافتة الي ان هذا العنف يصيب الكثيرين بالاطفال بالتلعثم والاكتئاب.



