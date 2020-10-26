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محافظات

شاهد .. أفراح ومسيرات مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بمطروح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شهدت محافظة مطروح  منذ ظهور الموشرات الأولية لنتيحة انتخابات مجلس النواب بمطروح ، افراح مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر  بمصر ومرشحي الإعادة  بمطروح  جمال الشورى وياسين ابو صالح.


حيث انطلقت مسيرات السيارات والخيول وإطلاق  الالعاب النارية التى اضاءات  سماء مطروح من مؤيدى المرشحين بشارع الإسكندرية  والجلاء والكورنيش.

كانت  المؤشرات الأولية ، قبل اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية لنتجية انتخابات مجلس النواب بمطروح ، قد كشفت اكتساح القائمة الوطنية من أجل مصر الانتخابات في نظام القائمة، بينما تجرى الاعادة  في الدائرتين النظام الفردى.

ودلت المؤشرات بالنسبة لنظام القائمة أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالكشوف أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 95 ألفا و368 صوتا وإجمالى عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 69 ألفا و662 صوتا وبلغت الاصوات  الصحيحة 58016 صوتوا بينما بلغ اجمالى عدد الأصوات الباطلة  11652 صوتا.

وأن إجمال عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة القائمة الوطنية من أجل مصر 48254 صوتا وقائمة  نداء مصر 9756 صوتا. 
 
وبالنسبة للمقعد الفردى بالدائرة  الاولى  اكدت الموشرات الاعادة بين  مرشحي  حزب مستقبل وطن جمال عبد الله قاسم رسلان  وياسين محمد صالح عبد الله.

حيث بلغ  إجمالي عدد الناخبين أمام اللجان 69 ألفا و662 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 64 ألفا و67 صوتا ، وأن إجمالى عدد الأصوات الباطلة هو 5 آلاف و595 صوتا وإجمالى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح هو.
 
جمال عبد الله قاسم رسلان 24974 
ياسين محمد صالح عبد الله 14568 
رسمية عبد الحافظ محمد نوح 683 
عبد الحميد عبد الله لطيف 773 
مهدى عبده مهدى خميس 6021 
سعيد سليمان حسين سليمان 106 
عبد الله حسن خضرى 223
عبد الفارق عبد السيمع سنوسى محمد 8963 
عبد العاطى أبو بكر منشاوى سدرة 7664
خميس أبو بكر محمود حسين 92
 
اما الدائرة الثانية  وإلتى تضم مدن الحمام  والضبعة والعلمين وسيوة فالموشرات الأولية توكد تقارب جميع المرشحين في  الاصوات الذين حصلوا عليها  وتوكد الموشرات ان الاعادة   ستكون بين رزق جالي نصرالله  
وحسن نصرالله نوفل .
 
وقد بلغ عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح طبقا  للمؤشرات ألاولية بعد فرز لجان الدائرة الثانية بمطروح 
  رزق جالي نصرالله 7447 صوتا 
حسن نصرالله نوفل 7032 صوتا 
 صلاح الدين عياد جمعه 6881 صوتا 
 نصار سنوسي مطري 6122 صوتا 
 فتحي أبوبكر  5842 صوت  عمر حسين عبدالمجيد 5629 صوتا.

كانت انتخابات مجلس النواب قد  انطلقت يومى السبت والاحد  بمحافظة مطروح  ، فى  139  مركزا انتخابيا و156  لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية  .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301 .  ألفا 763 ناخبا على مستوى مدن المحافظة المختلفة .


وشهدت محافظ مطروح ،  استعدادات مكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الاولى و تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل  الراحة للناخبين  وجميع  القائمين  على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .

 كما تم تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات .

 وانطلق صباح السبت الماضي ، الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وفتحت اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.

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