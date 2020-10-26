خلافات عائلية.. مصرع مُعلمة إثر إصابتها بطلقات نارية على يد أحد أقاربها في سوهاج

لقيت مُعلمة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري بالرقبة والقدم بناحية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا مفادة إصابة مُعلمة بطلقات نارية بناحية شطورة بدائرة المركز.









وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ايمان. ز"، ٣٤ عامًا، مدرسة بمعهد الشيخ زين الدين الأزهري، وتُقيم بدائرة المركز، حيث أطلق عليها أحد أقاربها أعيرة نارية بسبب خلافات عائلية بينهما، ما أدى إلى إصابتها في رقبتها وقدمها.





تم نقلها إلى مستشفى طهطا العام، ولفظت أنفاسها الأخيرة بها.



