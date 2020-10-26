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اقتصاد

البورصة تخسر 2.41 مليار جنيه في منتصف التعاملات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:20 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح

تباينت أداء لبورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليخسر رأسمالها السوقي نحو 2.41 مليار جنيه.

هوي المؤشر القيادي للبورصة EGX30 إلي 10.51.44 نقطة بمعدل تراجع بلغ 0.96%.

وانخفض مؤشر EGX100 بمعدل طفيف مع بقاءه في المنطقة الخضراء ليسجل 2.667.04 نقطة بنسبة 0.85%، ولحقه مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 1.803.78 نقطة بنسبة 1.12%.

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وقلص مؤشر EGX50 مكاسبه قليلا لتنخفض لـ 1.957.94 نقطة بنسبة 0.63%.

وصل الأداء العام للبورصة المصرية منخفضا إذ شمل 5037 عملية بقيمة 287.8 مليون جنيه لـ 20.96 مليون ورقة مالية لـ43 شركة.

وصل إجمالي رأس المال السوقي للبورصة إلي 598.714 مليار جنيه، بلغ حجم العمليات التي تمت داخل المقصورة نحو 19.61 ألف عملية بـ 1.244 مليار جنيه لـ 147.8 مليون ورقة مالية لـ 181 شركة.

بينما وصل عدد العمليات المجراه خارج المقصورة ل، 243 عملية بقيمة 12.06 مليون جنيه شملت 1.512 مليون ورقة مالية لـ15 شركة.

بينما وصلت العمليات الخاصة ببورصة النيل إلي 4.6 عملية بـ 4.6 مليون جنيه اقتربت من 6 ملايين ورقة مالية لـ 16 شركة.

ومع بداية تعاملات اليوم، ربحت البورصة المصرية 2.7 مليار جنيه في أول 20 دقيقة من التداول، بعد خسرت أمس قرابة الـ10 مليارات جنيه.




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