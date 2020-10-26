محافظ الفيوم يوجه رسالة شكر للأجهزة التنفيذية وقوات تأمين انتخابات مجلس النواب

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رسالة شكر لجميع الأجهزة المشاركة في نجاح تنظيم الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020 التى أجريت جولتها الأولى يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري.
وقال "الأنصاري" اإن رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاة والمستشارين، وأعضاء الغرفة المركزية، قد قاموا بدورهم المنوط بهم على الوجه الأمثل والذى ساهم فى خروج العملية الانتخابية بالشكل الحضاري المطلوب، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة والتى تضافرت وتكاملت فى منظومة عمل واحدة هدفها الخروج بالعملية الانتخابية فى أكمل صورة.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن وجود مخالفات أو تجاوزات بلجان الاقتراع على مستوى المحافظة خلال الجولة الأولى من الانتخابات، موجهًا الشكر لأبناء وأهالي محافظة الفيوم، على شعورهم بالمسئولية الوطنية ومشاركتهم في التصويت بلجان الانتخابات، داعيًا الجميع إلى المشاركة الإيجابية بجولة الإعادة لتؤكد مصر للعالم أجمع وعي شعبها وحرصه على الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.