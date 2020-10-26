محافظ الفيوم يوجه رسالة شكر للأجهزة التنفيذية وقوات تأمين انتخابات مجلس النواب

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رسالة شكر لجميع الأجهزة المشاركة في نجاح تنظيم الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020 التى أجريت جولتها الأولى يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري.





وقال "الأنصاري" اإن رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاة والمستشارين، وأعضاء الغرفة المركزية، قد قاموا بدورهم المنوط بهم على الوجه الأمثل والذى ساهم فى خروج العملية الانتخابية بالشكل الحضاري المطلوب، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة والتى تضافرت وتكاملت فى منظومة عمل واحدة هدفها الخروج بالعملية الانتخابية فى أكمل صورة.









ولفت محافظ الفيوم إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن وجود مخالفات أو تجاوزات بلجان الاقتراع على مستوى المحافظة خلال الجولة الأولى من الانتخابات، موجهًا الشكر لأبناء وأهالي محافظة الفيوم، على شعورهم بالمسئولية الوطنية ومشاركتهم في التصويت بلجان الانتخابات، داعيًا الجميع إلى المشاركة الإيجابية بجولة الإعادة لتؤكد مصر للعالم أجمع وعي شعبها وحرصه على الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.





من جانب آخر قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إعفاء طلاب المدارس مقار اللجان الانتخابية من الحضور اليوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، حتي يتسني إجراء عمليات التعقيم اللازم، حرصًا على سلامة طلاب تلك المدارس، خاصة وأن أعمال التصويت أستمرت حتى الساعة التاسعة من مساء أمس، على أن يتم استئناف الدراسة بتلك المدارس بدءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن هذا القرار جاء بناءً على المذكرة التى تم عرضها من الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن المدارس التى تجرى بها انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددها 243 لجنة انتخابية بمقار المدارس بالادارات التعليمية السبع، والتي ستستمر العملية الانتخابية بها لساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، مما يتطلب إجراء عمليات التعقيم الكامل لتلك المدارس قبل استقبال الطلاب.