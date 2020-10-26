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اقتصاد

مياه أسيوط: تدريب عملى بمنفلوط لـ محولات القوى الكهربائية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:42 م
شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب والصرف الصحى
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والوادي الجديد، عن إقامة دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع المحولات الكهربائية مدعمة بالتجارب العلمية والعملية لمحولات القوى واختبار نجاحها بمنطقة منفلوط، وذلك طبقًا لخطة التدريب السنوية. 

وأكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العمل المؤسسي الخدمي هي التدريبات العملية التي تثقل مهارات جميع العاملين في التخصصات المختلفة. 

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وأضاف إسلام حمدان مدير الإدارة العامة للتدريب بشركة أسيوط، أن الدورة التدريبية المقامة بمركز التدريب والخدمات بصورة نظرية لإثراء معلومات أبناء الشركة حول للتعامل مع المحولات الكهربائية وكيفية تركيبها وتشغيلها والعوامل المؤثرة على ذلك، وما طرق الوقاية وأهم سبل الصيانة حتى لا يتأثر العمل بأى عائق يحول دون توصيل الخدمة للجمهور.

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