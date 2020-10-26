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اقتصاد

تراجع بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:43 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
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وكالات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر93 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5468 نقطة بنسبة هبوط بلغت 6ر1 %.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة 6ر233 مليون سهم تمت عبر 13942 صفقة نقدية بقيمة 7ر67 مليون دينار كويتي (نحو 9ر236 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر37 نقطة ليبلغ مستوى 98ر4343 نقطة بنسبة هبوط بلغت 86ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 03ر101 مليون سهم تمت عبر 3701 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 8ر16 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 16ر121 نقطة ليبلغ مستوى 63ر6036 نقطة بنسبة هبوط بلغت 9ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر132 مليون سهم تمت عبر 10241 صفقة بقيمة 8ر62 مليون دينار (نحو 8ر219 مليون دولار).

إلى ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر48 نقطة ليبلغ مستوى 65ر4384 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر77 مليون سهم تمت عبر 2716 صفقة نقدية بقيمة 12ر4 مليون دينار (نحو 4ر14 مليون دولار).

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