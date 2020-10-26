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أخبار البلد

رئيس قناة النيل الدولية: لابد من دور استباقي لمواجهة الإعلام المعادي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكدت تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، أنه يجب أن يكون إعلامنا سابقا بخطوات وله دور استباقي في مواجهة وسائل الإعلام المعادية"، مقترحة تشكيل لجنة عمل وإدارة أزمة لوضع منهج عمل شامل نعمل عليه الفترة المقبلة لترتيب الأوراق الخاصة بالجمهور المستهدف في هذا الوقت.

وأضافت تغريد، خلال كلمة لها بالمؤتمر المنعقد حاليا بالهيئة الوطنية للاعلام، أن قناة النيل الدولية هي أداة الدولة أمام العالم للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة، مضيفة أن الخارج يتابع ما يحدث دائما، ومن ثم بات من الضروري الرد على الشائعات. 

ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.

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