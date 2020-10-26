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حوادث

الدم بقا ميه.. شقيقان يقتلان شقيقتهما بسبب طلاقها بالاتفاق مع أمها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:44 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة مقتل سيدة بالقليوبية لخلافات أسرية.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمــن القليوبية، بالعثور على جثة إحدى السيدات مصابة بطلق نارى داخل مسكنها الكائن بقرية دندنه بدائرة المركز .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقى المجنى عليها) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحد المتهمين .

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أنه عقب (طلاق المجنى عليها) حدثت بينها وأشقائها خلافات أسرية ، فقام وأشقائه بإصطحابها ووالدتها للإقامة بالشقة محل الواقعة وإتفقا على التخلص منها ، وقام بإطلاق عيار نارى تجاهها من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وهرب ، حيث تقابل مع المتهم الهارب وإستقلا دراجة نارية وأثناء سيرهما بالطريق الدائرى بالجيزة قاما بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمياه نهر النيل .

وبسؤال شقيق أخر (للمجنى عليها ووالدتها) أيدا ما جاء بإعترافات المتهم المذكور .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .

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