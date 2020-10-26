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ديني

مرصد الأزهر يشارك في المنتدى الدولي للحرية الدينية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:20 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
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محمد شحتة
شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في «المنتدى الدولي للحرية الدينية أو المعتقد» الذي نظَّمته الحكومة الكولومبية على مدار يومي 22، و23 أكتوبر الجاري، وذلك بدعوة من كلاوديا بلوم، وزيرة خارجية كولومبيا، و أليسيا أرانجو، وزيرة الداخلية.

وخلال مداخلته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض الدكتور تامر عويس، باحث بوحدة الرصد باللغة الإسبانية بمرصد الأزهر، جهود المرصد في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الفكر المعتدل، وتفنيد ما تبثُّه الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية من أفكار مغلوطة؛ لاستقطاب الشباب ونشر الرعب والخوف في جميع دول العالم.  

وأوضح عويس ، أن مؤسسة الأزهر الشريف تبذل جهودًا كبيرة في نشر ثقافة السلام والأخوة والتعايش السلمي، والتي كان من ثمارها وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

جدير بالذكر أن «المنتدى الدولي للحرية الدينية أو المعتقد» شارك فيه السفير السامي للحريات الدينية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، ولفيف من القيادات الدينية حول العالم، ويسعى المنتدى إلى إيجاد مساحة للحوار وبناء آليات للتعاون الإقليمي في مسائل حرية الدين أو المعتقد في الأمريكتين، وتأييد الالتزام السياسي لبلدان المنطقة في تعزيز حرية الدين أو المعتقد والدفاع عنها.

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