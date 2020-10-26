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اقتصاد

عضو الغرفة التجارية بالجيزة: مبادرة ما يغلاش عليك أنعشت السوق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:03 م
ما يغلاش عليك
ما يغلاش عليك
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ولاء عبد الكريم

أكدت ملك العشيري، الخبيرة الاقتصادية وعضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار مجلس الوزراء باستمرار المبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي، جاء لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي .

وأضافت العشيري، في تصريحات صحفية لها،أن مبادرة "ما يغلاش عليك" ساهمت في إنعاش السوق التجارية خلال الفترة الماضية، وهذا ما أثبتته الأرقام الضخمة، حيث حققت المرحلة الأولى من المبادرة متوسط فواتير يومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه، وقد شارك فيها 130 مصنعا و700 تاجر .

 وأوضحت «العشيري» أن المرحلة الثانية حققت متوسط فواتير نحو 6290 فاتورة يوميًا، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه، وشهدت المرحلة الثالثة قفزة كبيرة في معدلات البيع حيث حققت متوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم  16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد .

 وأشارت إلى أنه يجب أن يستغل التجار حالة الرواج التي حققتها "ما يغلاش عليك"، وأن يتكاتفوا خلال الفترة المقبلة، لإقامة معارض مشابهة، بتخفيضات كبيرة أسوة بالمبادرة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة سواء كانت وزارة التموين أو وزارة التجارة والصناعة، للحفاظ على استمرار حالة الرواج الحالية .

 واختتمت أن هذا المقترح إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، سيحقق مبيعات كبيرة جدا، وسيعمل على جذب المواطن البسيط لشراء سلع جيدة، وبالنسبة للتاجر ستكون حركة البيع لديه سريعة، مما سيعمل على تنشيط السوق وبالتالي سيكون هناك حالة إنتعاش اقتصادي كبيرة .
 

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