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رياضة

بالقوة الضاربة.. ريكاردو يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:41 م
فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى
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عمرو الحلواني
استقر البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى تقديم مباراة قوية خلال مواجهة الزمالك اليوم من أجل إنهاء المسابقة فى أفضل شكل ممكن والتحضير بقوة للموسم الكروى المقبل .

ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم أمام الزمالك بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى : محمد فوزى .
خط الدفاع : محمد بيومي ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدري .
خط الوسط : عماد حمدي ومحمود دونجا ونادر رمضان .
خط الهجوم : محمد الشامى وعبدالرحمن مجدى وشيلونجو .


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