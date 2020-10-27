استئناف اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ الجديدة.. اليوم





أنهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى اجتماعاتها، أمس الأول الأحد، بعد مناقشة أول 35 مادة من مقترح الأمانة العامة الذي يتم الاعتماد عليه فى المناقشة علي أن تعقد اجتماعها الثاني اليوم الثلاثاء.





وانعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وتضم اللجنة في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء ابوشقة والنائبة فيبي فوزي.





كما تضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية علي راسهم المستشار فرج الدري والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانه وسامح عاشور وهاني سري الدين وغيرهم من اعضاء اللجنة وستكون اعمال اللجنة مغلقة بعيدا عن كافة وسائل الاعلام.





وأوضحت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ واحد اعضاء اللجنة أن المجلس سينتهي خلال ٣٠ يوما من اللائحة، وقالت فوزي "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ" متوقعة ان يصدرها المجلس الجيد وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات قالت إن المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات‎.