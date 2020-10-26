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أخبار البلد

«أيام إيطاليا في صعيد مصر» تنطلق 12 نوفمبر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم، أنه تحت رعاية السفارة الإيطالية في مصر تنطلق ورشة عمل«أيام إيطاليا في صعيد مصر» بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار، و محافظة الأقصر، و برعاية رسمية من لجنة تسويق السياحة الثقافية.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات صحفية، أن الورشة تنعقد في دورتها الأولي رسميا ابتداء من 12 نوفمبر المقبل في الأقصر ثم تنطلق في أسوان يوم 13 و 14 نوفمبر 2020 و ذلك تنفيذ لتوصيات الدورة التمهيدية التي تم انعقادها يومي 30 و 31 أكتوبر من العام الماضي.

و أضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن السوق الإيطالي يمتاز بكونه سوق مصدر للسياحة الثقافية و السياحة الترفيه معا، وتصدر في فترة قائمة الأسواق العشرة الأولي المصدر للحركة إلي مصر، مشيرا إلي أن الدورة الحالية تشهد الاحتفال بمرور 40 عام علي نقل معبد فيلة إلي مقره الحالي بجزيرة أجيليكا.

و تابع أن انعقاد «أيام إيطاليا في صعيد مصر» في الوقت الراهن يهدف إلي إرسال رسالة للمسافرين حول العالم إلي أن السفر و السياحة يمكن استئنافها في ظل الظرف الاستثنائي الحالي لانتشار جائحة كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ، و خلق مسارات آمنه للسفر بين مختلف البلدان. 

كما أوضح أن ورشة العمل تجمع بين صناع السياحة بشكل عام و «الثقافية » بشكل خاص، من كلا البلدين، و هو ما يمثل نموذج ناجح للتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة من جانب ، و الحكومة ، و المجتمع المدني السياحي ممثل في لجنة تسويق السياحة الثقافية، قائلا أن السفارة الإيطالية شريك أساسي في دعم استئناف حركة السياحة بشكل عام و عودة السياحة الثقافية إلي الأقصر بشكل خاص، قائلا أن السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، يلعب دورا داعما لعودة السياحة الثقافية .
و دعا عثمان كافة السفارات الممثل للدول المصدر لحركة السياحة إلي أن تحذو حذو السفارة الإيطالية بالقاهرة، مؤكدا علي أهمية التعاون في مجال الآثار ، و الدور الهام الذي تلعبه الاكتشافات الأثرية في جذب الحركة للمقصد المصري، لافتا إلي الجهود المبذولة من جانب البعثات الأثرية بقيادة د. خالد العناني وزير السياحة و الآثار، و د. مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار. 

كما أكد أن هناك العديد من السمات التي تجمع بين الشعبين الإيطالي و المصري، و تعاون وثيق في مجالات الاكتشافات الأثرية التي ساهمت فيها البعثات الأثرية الإيطالية.

وتابع «عثمان» و أشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلي أن «أيام ايطاليا في صعيد مصر» مقدمة لعودة الأنشطة للمجتمع المدني المعني بقطاع السياحة تحت إجراءات احترازية و وقائية ، تهدف لتشجيع العودة للسفر من جديد.

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