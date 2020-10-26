المستشار هشام بدوى يهنئ عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي حرص علي تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.





وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، وفدًا من الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعى أمين عام الوحدة، وفى حضور النائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب.





يشار إلي أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فاز برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.





وأنهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي إجتماعاتها، أمس الأحد، بعد مناقشة أول 35 مادة من مقترح الأمانة العامة الذي يتم الإعتماد عليه فى المناقشة علي أن تعقد اجتماعها الثاني غدا الثلاثاء.

وانعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وتضم اللجنة في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء ابوشقة والنائبة فيبي فوزي.



