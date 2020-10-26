انفجار عنيف يهز معسكر للحشد الشعبي في محافظة ديالي العراقية

هز انفجار عنيف، اليوم الاثنين، معسكر "أشرف"، الذي يضم قوات الحشد الشعبي في محافظة ديالي العراقية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.





وأصيب الأسبوع الماضي، أربعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي في اشتباكات مع عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الرفيعات في محافظة صلاح الدين العراقية.





وقالت القناة نقلًا عن مصدر أمني إن "أربعة أفراد من الحشد الشعبي أصيبوا أثناء صد هجوم داعشي على منطقة الرفيعات في صلاح الدين".





وفي وقت سابق، أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق اليوم السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.





وكانت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، عثرت على ثمانية جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.





وفي أوائل الشهر الجاري، سقطت 8 قذائف هاون على مقر للحشد الشعبي في وسط قرية المعدان بأطراف ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالي.



