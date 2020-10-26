أصيبت بالإغماء.. نظارة شمسية تسبب صدمة عصبية لسيدة "صور"





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيدة اشترت النظارة وطلبت من صديقها أن يقول لها رأيه فيها، ولكن لم تكن النظارة هي ما لفت انتباهه في الصورة التي أرسلتها صديقته.





أخبر الشاب البالغ من العمر 36 عاما، صديقته البالغة من العمر 32 عامًا، أن هناك شيئًا غير طبيعي، وسألها في البداية عن أطفالها الثلاث إذا كانوا معها في المنزل أم لا فكانت إجابتها بالنفي وأكدت أنهم خرجوا مع أصدقائهم.





علق الشاب على الصورة وأرسل إليها صورة مكبرة لإحدى عدسات النظارة والتي ظهر فيها 3 أشخاص يتناولون الطعام في المطبخ أمام، فظهروا في عدسة النظارة أمام الكاميرا.





وأصيبت السيدة الثلاثينية بإغماء نتيجة صدمة عصبية حادة أصيبت بها بعد أن دققت النظر إلى الصورة، وتأكدت أن المطبخ كان فارغًا.

أصيبت سيدة بحالة إغماء بعد شرائها نظارة شمس جديدة عن طريق الأون لاين، وقامت بارتدائها والتقاط صورة لها وإرسالها إلى صديقها ولكن اكتشفت ما هو أكثر رعبا مما تتخيله.