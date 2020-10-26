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حوادث

ضبط سارقي مبالغ مالية وسيارة مالك مصنع بالقليوبية بالإكراه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:14 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية وسيارة مالك مصنع بالقليوبية بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من (مالك مصنع كائن بدائرة القسم)، بقيام مجهولين بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح نارى وسلاح أبيض "مطواة"، وإستوليا على (مبالغ مالية مختلفة العملات - هاتف محمول - دفاتر شيكات - جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة - سيارته الملاكى "بداخلها جهاز لاب توب") ، وهربا وتبين له أن أحدهما (عامل سابق بالمصنع - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية).

توصلت تحريات فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى أن العامل المذكور وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عامليّن - مقيمان بمحافظة القليوبية).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول مستحقاته المالية.. فعقد العزم على سرقة خزينة الشركة وإستعان فى سبيل ذلك بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططه ، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمصنع مستقلين دراجة نارية "ملك أحدهم" وتمكن إثنين منهم بالدلوف للمصنع وهددا المجنى عليه بالسلاح النارى والمطواة وإستوليا على المسروقات وهربا مستقلان سيارة المجنى عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، حيث تخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم 
ثم قاموا بإلقاء جهاز DVR وهاتف المجنى عليه بإحدى المجارى المائية ، وإقتسموا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم ، وبمواجهة المتهمين أيدا بما جاء بإعترافات المتهم الأول ، تم بإرشاد المتهمين ضبط (سيارة المجنى عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات - مبالغ مالية مختلفة العملات - "فرد خرطوش" – سلاح أبيض "مطواة" - الدراجة النارية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" ) أضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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