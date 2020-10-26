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برلمان

برلمانية: إنشاء منصة تجارة لدعم المشروعات الصغيرة سيفيد الشباب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:45 م
النائبة نانسي نصير،
النائبة نانسي نصير، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أكدت النائبة نانسي نصير، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة سيفيد الشباب ويشجعهم على اختيار نوعية المشروعات التي يريدونها، كما أنها ستعمل على تذليل العقبات أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة.

وأشارت نصير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من وجود إشراف على هذه المنصة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.

وكان قد بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، مشروع إنشاء منصة تجارة إلكترونية تابعة للوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة ومن بينها التكتلات الاقتصادية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج مثل تكتل "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالاضافة إلي صناعات الحرير و النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية واليدوية والبيئة التي تتميز بها المحافظات والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك المنتجات داخليًا وخارجيًا تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، والتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التسويق عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعا مع  منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وآلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، تركيز الوزارة على دعم التكتلات الاقتصادية فى محافظات الصعيد لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التي تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها وتوفير برامج التدريب ، ومن بينها صناعة الحرير الطبيعي وأهمية توفير المادة الخام من خلال الزراعة، لافتًا إلى المشروع الذى تنفذه حاليًا محافظة الوادي الجديد لإنتاج الحرير الطبيعي وتربية دودة القز.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بإيجاد فرص عمل بالصعيد، وخاصة في الصناعات كثيفة العمالة والتكتلات الاقتصادية بالصعيد، بما يساعد في تحسين مستوى دخل المواطنين والأسر الفقيرة.

كما جرى استعراض آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمساهمة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، خاصةً في مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في عملية اتخاذ القرار على صعيد المحافظات.

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