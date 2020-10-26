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رياضة

بعد إهانة ماكرون للإسلام.. بوجبا يكشف حقيقة اعتزاله اللعب مع فرنسا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:11 م
بوجبا
بوجبا
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مجدي سلامة
كشف الفرنسي بول بوجبا حقيقة اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده، وعدم تمثيل الفريق مرة أخرى، وذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام. 

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اعتزال اللاعب في تمثيل منتخب فرنسا، ليخرج بوجبا وينفي ذلك الأمر. 

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أكد بوجبا أن كل ما يُثار حول اعتزال اللعب مع فرنسا أنباء غير صحيحة. 

ونشر بوجبا صورة تحمل نبأ اعتزاله اللعب الدولي، وعلق قائلًا: "غير مقبول.. أخبار كاذبة".  

يذكر أن بوجبا قد فاز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 ، وقدم أداء مميزا في البطولة بجانب نجولو كانتي نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي. 

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