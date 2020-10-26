بعد إهانة ماكرون للإسلام.. بوجبا يكشف حقيقة اعتزاله اللعب مع فرنسا

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اعتزال اللاعب في تمثيل منتخب فرنسا، ليخرج بوجبا وينفي ذلك الأمر.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أكد بوجبا أن كل ما يُثار حول اعتزال اللعب مع فرنسا أنباء غير صحيحة.

ونشر بوجبا صورة تحمل نبأ اعتزاله اللعب الدولي، وعلق قائلًا: "غير مقبول.. أخبار كاذبة".