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محافظات

تحت شعار "مصنعك جاهز"... تنظيم ندوة للمشروعات الصغيرة بالأقصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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شمس يونس
شهد ديوان عام محافظة الأقصر اليوم الاثنين انعقاد الندوة التعريفية الموسعة بالمجمع الصناعى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية تحت شعار "مصنعك جاهز " والتى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الادارة العامة للاستثمار بالمحافظة 

وذلك بحضور  محمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد والعميد حسام حنفى مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و منتصر عبد الرحيم مدير عام جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و نجلاء عبد العال مدير عام اقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ونورا احمد عثمان مدير عام الاستثمار وعدد من قيادات المحافظة والمستثمرين . 

ياتى ذلك فى اطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب واقامة مشروع عدد 13 مجمع صناعى بالمحافظات 

تناولت الندوة شرح تفصيلى لانظمة السداد لقيمة الايجار او التمليك للوحدات ، و انظمة القروض المقدمة من البنوك فى ضوء مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

كما قدم العميد حسام حنفي مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية شرح مفصل لمساحات الوحدات المتاحة للمستثمرين و القطاعات الصناعية المستهدفة فى المجمع الصناعى بالبغدادى مشيرا إلي ان كافة الوحدات الصناعية بالمجمع مجهزة بكامل المرافق ، كما انه تم تسهيل كافة الإجراءات لتسليم الوحدات للمستثمرين وبدء تزويدها بالمعدات وتشغيلها مؤكدا على انه سيتم الاخذ فى الاعتبار بمقترحات وطلبات المستثمرين التى تمت مناقشتها .

ومن جانبه اوضح محمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام محافظة الأقصر انه وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر سيتم بعد انتهاء الندوة تنظيم زيارة للمجمع الصناعى للوقوف والتعرف على الطبيعة  على إمكانيات المجمع وتفقد الوحدات الصناعية والمبانى المختلفة للتأكد من جاهزية المجمع لإقامة المشروعات الاستثمارية .
تحت شعار "مصنعك جاهز"... تنظيم ندوة للمشروعات الصغيرة بالأقصر
تحت شعار "مصنعك جاهز"... تنظيم ندوة للمشروعات الصغيرة بالأقصر
تحت شعار "مصنعك جاهز"... تنظيم ندوة للمشروعات الصغيرة بالأقصر
تحت شعار "مصنعك جاهز"... تنظيم ندوة للمشروعات الصغيرة بالأقصر
تحت شعار "مصنعك جاهز"... تنظيم ندوة للمشروعات الصغيرة بالأقصر

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