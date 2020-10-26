ميدو: مقارنة موسيمانى بـ جوزيه "ظالمة".. والرجاء أشرس من الوداد

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال صعبة، ويجب التعامل النفسي بشكل جيد مع لاعبي الفريق الأبيض وتحضيرهم لتلك المباراة".





وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "التحضير النفسي جيد للغاية، وعدم التفكير في المباراة النهائية، ولا يجب أن يتم إيصال إحساس للاعبين بأنهم وصلوا للنهائي".





وأضاف: "فريق الرجاء أشرس بكثير من الوداد، وقلق للغاية من التحضير النفسي للاعبين، لكن هناك عناصر مميزة في الزمالك وقادرين على التعامل مع هذه المباراة".





وتطرق ميدو للحديث عن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وقال:" يتعامل نفسيا بشكل جيد مع اللاعبين، وأظهر بعضهم بشكل رائع مثل محمد مجدي افشة والسولية، لا يوجد وقت للتغيير، ولا تحفيظ اللاعبين فلسفته فهو يتميز بالذكاء في التعامل مع اللاعبين والإعلام".





وتابع: "موسيماني هادئ جدًا وينقل ذلك للاعبين، وأتوقع نجاحه جدا مع الأهلي، ومع بعض الصفقات الجديدة أعتقد سينجح مع الفريق".





وأردف: "مقارنة أي مدرب بـ مانويل جوزيه ظالمة، لأن البرتغالي كان صاحب شخصية وحفظ عقلية اللاعبين المصريين، وكان يمتلك جيل لا يعوض مطلقا".





واستطرد: "لا يوجد أي لاعب في الجيل الحالي خلال الوقت الحالي، يشارك مع مانويل جوزيه اساسي، بما فيهم محمد الشناوي وعلي معلول، باستثناء أحمد فتحي الذي كان موجودا في الاساس، هناك فرق كبير بين كواليتي اللاعبين".





وأتم: "فريق جوزيه كان يضم بركات وأبوتريكة، والشناوي لو كان موجودا لن يستطيع اللعب على الحضري، وحتى على معلول لو كان موجودا لن يستطيع اللعب على حساب جيلبرتو".