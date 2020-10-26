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مياه الشرب بأسيوط: تنفيذ بوستر مياه لخدمة أهالي قرية العتمانية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:12 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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محمد بدران
نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بوستر مياه من محطة  تل زايد المرشحه بالبداري والتي تبلغ طاقتها التصميميه 800  ل  /ث لتغذية قرية العتمانية من المحطة المرشحة. 

وأكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حل مشكلة الأهالي بقرية العتمانية والتغلب على مشكلة زيادة نسبة الملوحة التى تتسم بها طبيعة التربة الجبلية للقرية.

وأضاف أن الشركة وافقت على الاقتراح المقدم من أبناء منطقة البداري لتنفيذ بوستر مياه بكفاءة 2 ماتور بقوة 40 حصان على خط  قطر 8 بوصة لشبكة العتمانية من الخط GRP قطر 500 مم من محطة تل زايد المرشحه لتغذية القرية مباشرة من المياه العذبة المرشحة وذلك بعد توفير الاعتماد المالي اللازم لإنهاء البوستر فى أسرع وقت ممكن ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوية حيث تم تخصيص 103 ملايين جنيه للإحلال والتجديد.

وأوضح سيد نصر مدير منطقة البدارى أن الأعمال التنفيذية التى تمت تحت إشراف لجنة مشكلة من قطاع المعامل وفريق الطوارئ ومسئولى السلامة والصحة المهنية ومهندسى التنفيذ الذاتى عملت على توصيل المياه لـ 25 ألف مواطن من أهالى قرية العتمانية وتوابعها.

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