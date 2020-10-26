مياه الشرب بأسيوط: تنفيذ بوستر مياه لخدمة أهالي قرية العتمانية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بوستر مياه من محطة تل زايد المرشحه بالبداري والتي تبلغ طاقتها التصميميه 800 ل /ث لتغذية قرية العتمانية من المحطة المرشحة.





وأكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حل مشكلة الأهالي بقرية العتمانية والتغلب على مشكلة زيادة نسبة الملوحة التى تتسم بها طبيعة التربة الجبلية للقرية.





وأضاف أن الشركة وافقت على الاقتراح المقدم من أبناء منطقة البداري لتنفيذ بوستر مياه بكفاءة 2 ماتور بقوة 40 حصان على خط قطر 8 بوصة لشبكة العتمانية من الخط GRP قطر 500 مم من محطة تل زايد المرشحه لتغذية القرية مباشرة من المياه العذبة المرشحة وذلك بعد توفير الاعتماد المالي اللازم لإنهاء البوستر فى أسرع وقت ممكن ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوية حيث تم تخصيص 103 ملايين جنيه للإحلال والتجديد.



