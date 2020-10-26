AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: صدمت من لاعبى بيراميدز فى نهائى الكونفيدرالية.. وتشاتشيتش السبب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بيراميدز لم يقدم المستوى المطلوب خلال لقاء نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز لعب بـ3 دفاعي، وكان متحفظ بشكل كبير، وبعد ذلك بدأ يغير الطريقة، وأعاد تراوري لوسط الملعب، ودفع بأنطوي في الهجوم".
وأضاف:" رد فعل لاعبي بيراميدز كان سلبيا، وظهر التوتر عليهم خلال الـ25 دقيقة الأخيرة من المباراة، الفريق كان لديه لاعبين كبار ومميزين ودوليين، كان يجب التصرف في الكرة بشكل أفضل، حتى الكرات الثابتة كان يتم تنفيذها بشكل خاطئ".
وواصل: "التوتر تملك لاعبي بيراميدز وقت الخسارة، وهنا يظهر اللاعب الكبير في المستطيل الأخضر، صدمت من تصرفات اللاعبين في أخر 25 دقيقة".
وأكمل:" الحكم كان سيئ وقام بتحجيم المباراة، بيراميدز ظهر بشكل سيئ ولم يقدم المستوى المطلوب في تلك المباراة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنلعب للفوز.. كاف يبرز تصريحات تشاتشيتش والسعيد قبل مواجهة حوريا

ميدو يدعم بيراميدز في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

الجماهير تحتشد على المقاهي لمشاهدة مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية ..فيديو

وضاع الحلم.. التحكيم يقهر بيراميدز ويتوج نهضة بركان بطلا لـ الكونفيدرالية.. فيديو

ملخص مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.. فيديو

إزاي حكم أفريقيا الأول؟.. شوبير يهاجم نيانت بعد خسارة بيراميدز أمام نهضة بركان

ترشيحاتنا

للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب

سفير الصين يرد على تصريحات مسئولين أمريكيين حول شبكات 5G: لا دليل على الاختراق

بالصور.. تعرف على الحيوان الأليف الذي يشبه صفات برجك

في دخلة الشتاء .. طريقتان لعمل شاي البصل لتقوية المناعة

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

مشروب يشفيك من الامراض ويعالج للضغط المرتفع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟