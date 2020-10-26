شاهد.. أشاد بجهود مواجهة كورونا| القصير يعلن فتح أسواق أكبر دولتين أمام الموالح المصرية

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.





وأشاد وزير الزراعة خلال كلمته بالدور الذي يقوم الفلاح المصري وطالب بالتوسع في تجربة الحقول الارشادية وتحقيق اقصى استفادة منها، و قال إن القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، أثبت خلال جائحة فيروس كورونا انه من القطاعات المرنة، القادرة على تخطى الصدمات والأزمات، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة، خاصة في الريف، وتأثيره الكبير في اقتصاديات العالم، حيث يعتبر الإنتاج الزراعي يعتبر مدخلا أساسيا في كثير من الصناعات الإنتاجية، مشيدا بجهود الدولة في تدعيم الزراعة، وأيضًا جهودها في التوسع الرأسي والافقي لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين.





وأكد القصير أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتركيز على البحوث التطبيقية في خدمة رؤية وخطة الدولة لزيادة وتنمية الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي وترشيد المياه وتحديث أساليب الري وتحسين السلالات وتطوير مراكز الالبان وإنتاج تقاوي الخضر وحصد مياه الامطار وتنمية المراعي والوديان، وأيضا حل المشكلات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع، حيث يراعى فيها قابليتها على التطبيق، ونشرها للمزارعين على مستوى الجمهورية، والاستفادة منها في رفع مستوى الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة دخل المزارعين،





واشار وزير الزراعة الى اهمية مشروع تحديث الري الحقلي، والتحول الى الري الحديث بدلا من الري بالغمر، وتحقيق اقصى استفادة ممكن من وحدتي الأرض والمياه، وهو المشروع الذي يحظى برعاية واهتمام بالغين من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا الى ان النظم الحديثة في الري تساهم في ترشيد استخدام المياه في ظل الزيادة السكانية المطردة، فضلا عن زيادة إنتاجية المزارعين، وبالتالي زيادة دخله.





واضاف ان الوزارة تقدم للمزارعين، كافة سبل الدعم الفني، والإرشاد والتوعية، والتصاميم الخاصة بشبكات الري، للتحول الى نظم الري الحديثة، وذلك لتشجيع المزارعين في هذا المجال، مشيرا إلى أزمة فى تفتيت الرقعة الزراعية، فمتوسط نصيب الفرد من الرقعة الزراعية عام 1900 كان يصل لفدان، ووصل متوسط نصيب المواطن الان إلى قراطين فقط، فى ظل التفتت الزراعى، وهذه قضية كييرة جدا، تتطلب آلية لعلاج هذا الأمر"





و تنازل وزير الزراعة ايضا الجهود التي تبذلها الدولة في مجال استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وتوشكي وشرق العينات ومطروح وجنوب الوادي





القصير اشار ايضا الى جهود الدولة في مجال استخدام المياه وانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها في مشروعات الاستصلاح مؤكدا ان محطة المحسمة حصلت على افضل مشروع هندسي على مستوى العالم وقريبا سوف يتم افتتاح محطة بحر البقر وهي أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم





وزير الزراعة أشاد أيضا بجودة المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو حاليا أسواق اكثر من 160 دولة معلنا عن قرب افتتاح سوق اكبر دولتين في العالم امام الموالح المصرية





د محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قال ان المزارع المصري يمتلك خبرات كثيرة، وهناك تعاون كبير مع وزارة الزراعة، والبحوث الزراعية بتطبيق الأساليب العلمية، التي ستساهم في إنتاجية كبيرة للقمح وأشار إلى ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة، من خلال الحقول الإرشادية، بما يساهم فى زيادة الناتج القومي من المحاصيل المختلفة.





من ناحيته أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على دور المركز في خدمة الزراعة والاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في تحقيق اعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، وأيضا استنباط الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه

وتناول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في كلمته أهمية دور الحملة القومية للقمح على مدار السنوات الماضية في توعية المزارعين وتطوير الأساليب الزراعية وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أهمية التعاون بين ووزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في خدمة المزارع المصري.





نقيب الزراعيين أشار الى التحديات التي تواجها الزراعة المصرية حاليا واهمها تفتيت الحيازة وإنتاج التقاوي والسياسة الصنفية للمحاصيل.





وأشاد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بالمزارعين والمرشدين الزراعيين ووصفهم بأبطال الإنتاج وتناول دور المعهد في تقديم الدعم الفني واستنباط الأصناف لتحقيق اعلى إنتاجية، وأيضًا التواصل المستمر مع المزارعين لحل المشكلات التي تواجههم على ارض الواقع.





وفي نهاية الاحتفال قام وزير الزراعة بتكريم المزارعين والمرشدين الذين حققوا اعلى إنتاجية في محصول القمح هذا العام.