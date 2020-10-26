750 مليون جنيه محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد

احتفل المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي؛ بمناسبة وصول حجم محفظة التمويل العقاري لـ750 مليون جنيه بما يساوي 100% من جملة المستهدف لهذا العام.
شارك بفعاليات الحفل كلا من رحاب عزمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية و أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري عددا من الموظفين بالقطاع.
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قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف؛ إن هناك مستهدفات لدي القطاع بالاستحواذ علي المركز الـ8 علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية في ملف التمويل العقاري.
لتقديم خدمات رقمية متميزة.. المصرف المتحد والغرف التجارية يوقعان بروتوكول تعاون لدعم استراتيجية مصر2030
لتقديم خدمات رقمية متميزة.. المصرف المتحد والغرف التجارية يوقعان بروتوكول تعاون لدعم استراتيجية مصر2030
وأوضح " محمد" أن المصرف رفع سقف مستهدفاته من محفظة التمويل العقاري بنهاية العام الجاري لـ 800 مليون جنيه، موضحا أن الانجاز الذي تم جاء بجهود فريق العمل من شباب المصرفيين بالمصرف.
ذكر أن تلك الجهود جاءت مدعومة من مجلس إدارة المصرف، بالعمل المستمر وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري تنفيذا لمبادرته الخاصة بدعم التمويل العقاري، موضحا أن هناك استراتيجية لدي المصرف ترتكز علي بناء الانسان وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باعتباره جزء رئيسي من تكليفات القيادة السياسية للحكومة والجهاز المصرفي.
ووقع المصرف منذ قليل برتوكول لتمويل 1108 وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لدعم اسكان متوسطي الدخل.