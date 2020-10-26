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محافظات

الأورمان تعيد إعمار وفرش 151 منزلا بالمنيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية نفذت إعادة تأهيل وإعمار 151 منزلا وتزويدهم بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بمحافظة المنيا.

وأكد شعبان أن المنازل التى تم إعادة إعمارها وفرشها هى (32) منزلا فى عزبة أبوغريب و(33) منزلا فى عزبة منيسي مركز العدوة، و(51) منزلا فى عزبة النصارى مركز سمالوط، و(35) منزلا فى قرية الشيخ فضل مركز بني مزار.

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مشيرا إلى أن عملية الإعمار تشمل هدم وإعادة بناء بعض المنازل واستكمال كل ما يحتاج إليه المنزل من إمكانيات تضمن حياة كريمة لقاطنيه من تعريش وأسقف ومحارة ودهانات وأبواب وشبابيك وسيراميك ووصلات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى فرش جميع المنازل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.

يذكر أن جمعية الأورمان قامت منذ بدء العمل الى الان اعادة اعمار 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلى بالاجهزة الكهربائية والمفروشات لـ (4059) منزلا بمحافظات الجمهورية المختلفة.
الأورمان تعيد إعمار وفرش 151 منزلا بالمنيا
الأورمان تعيد إعمار وفرش 151 منزلا بالمنيا
الأورمان تعيد إعمار وفرش 151 منزلا بالمنيا

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