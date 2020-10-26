الأورمان تعيد إعمار وفرش 151 منزلا بالمنيا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان ، أن الجمعية نفذت إعادة تأهيل و إعمار 151 منزلا وتزويدهم بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بمحافظة المنيا.





وأكد شعبان أن المنازل التى تم إعادة إعمارها وفرشها هى (32) منزلا فى عزبة أبوغريب و(33) منزلا فى عزبة منيسي مركز العدوة، و(51) منزلا فى عزبة النصارى مركز سمالوط، و(35) منزلا فى قرية الشيخ فضل مركز بني مزار.





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مشيرا إلى أن عملية الإعمار تشمل هدم وإعادة بناء بعض المنازل واستكمال كل ما يحتاج إليه المنزل من إمكانيات تضمن حياة كريمة لقاطنيه من تعريش وأسقف ومحارة ودهانات وأبواب وشبابيك وسيراميك ووصلات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى فرش جميع المنازل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.



