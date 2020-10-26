طلاب آداب عين شمس| كيفية الدخول على المنصة الالكترونية.. تعرف على خطوات تسجيل المقررات الدراسية بكلية الهندسة.. الاعتماد علي التعليم الهجين بـ الحقوق

لطلاب آداب عين شمس .. كيفية دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية

خطوات تسجيل المقرارات الدراسية للفصل الدراسي الأول بهندسة عين شمس

كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس









قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية وأجهزة قياس درجة الحرارة.





وأضاف عميد كلية الآداب خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه يتم إلزام جميع الطلاب وأعضاء التدريس والعاملين بارتداء الكمامات ومنع دخول أي طالب دون ارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





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وأكد الدكتور مصطفي مرتضي أنه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد، منوها إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمعامل والمدرجات وقاعات الدراسة والتأكد من سلامة وصيانة الأدوات الدراسية ومصادر التهوية وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة والشاملة والبسيطة وصيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المعامل.





واوضح كيفية دخول الطلاب على المنصة الالكترونية لكلية الاداب جامعة عين شمس (مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة) ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل من خلال هذا اللينك اضغط هنا .





وقال الدكتور ضياء عبد المجيد عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الكلية اتبعت جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لاستقبال الطلاب.





وأضاف الدكتور ضياء خلال تصريحاته لموقع صدى البلد، أنه سوف يتم الاعتماد على الدارسة بالتعليم الهجين مع تخفيض عدد الطلاب عن المعدل الطبيعي لاتخاذ كل الخطوات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب.









وأشار خليل إلى خطوات تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي 2020 منوها أنه سيتم فتح التسجيل المقررات الفصل الدراسي خريف 2020 وذلك على مرحلتين.





خطوات التسجيل:





１_ يقوم الطالب بالدخول عىل حسابه عىل صفحة الكلية.





２_ يدخل الطالب عىل Services My ثم يضغط على Registration Courses

3_ سيجد الطالب قائمة بها 6 مقررات ويقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل Register التي تظهر بجوار كل مقرر.





4_ يكرر الطالب الخطوات مع باقي المقررات مع اختيار نفس السكشن.





5_ في حالة اختيار سكشن مختلف للمواد سيتم عدم قبول تسجيل الطالب.





6_ بعد الانتهاء من تسجيل المقررات الستة في نفس السكشن يقوم الطالب بإرسال رسالة إلى المرشد الأكاديمي من الإيميل الرسمي للطالب.





قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ان الكلية استعدادت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الصحية المحيطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب ووقايتهم من انتشــار فيروس كوفيد 19 و أعضاء هيئة التدريس والإداريين .









وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدي البلد انه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالكلية والذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية وتقليل عدد الايام داخل الحرم الجامعي وتقليل الاعداد داخل القاعات .





ويمكن للطلاب معرفة كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم(مودل)، ومشاهدة محتويات المادة العلمية اضغط هنا .









وأصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .





يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد.





وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.





وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.





وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.