طلاب آداب عين شمس| كيفية الدخول على المنصة الالكترونية.. تعرف على خطوات تسجيل المقررات الدراسية بكلية الهندسة.. الاعتماد علي التعليم الهجين بـ الحقوق

لطلاب آداب عين شمس .. كيفية دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية
خطوات تسجيل المقرارات الدراسية للفصل الدراسي الأول بهندسة عين شمس
كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس
قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية وأجهزة قياس درجة الحرارة.
وأضاف عميد كلية الآداب خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه يتم إلزام جميع الطلاب وأعضاء التدريس والعاملين بارتداء الكمامات ومنع دخول أي طالب دون ارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
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وأكد الدكتور مصطفي مرتضي أنه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد، منوها إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمعامل والمدرجات وقاعات الدراسة والتأكد من سلامة وصيانة الأدوات الدراسية ومصادر التهوية وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة والشاملة والبسيطة وصيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المعامل.
واوضح كيفية دخول الطلاب على المنصة الالكترونية لكلية الاداب جامعة عين شمس (مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة) ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
وقال الدكتور ضياء عبد المجيد عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الكلية اتبعت جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لاستقبال الطلاب.
وأضاف الدكتور ضياء خلال تصريحاته لموقع صدى البلد، أنه سوف يتم الاعتماد على الدارسة بالتعليم الهجين مع تخفيض عدد الطلاب عن المعدل الطبيعي لاتخاذ كل الخطوات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب.
وأشار خليل إلى خطوات تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي 2020 منوها أنه سيتم فتح التسجيل المقررات الفصل الدراسي خريف 2020 وذلك على مرحلتين.
خطوات التسجيل:
１_ يقوم الطالب بالدخول عىل حسابه عىل صفحة الكلية.
２_ يدخل الطالب عىل Services My ثم يضغط على Registration Courses
3_ سيجد الطالب قائمة بها 6 مقررات ويقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل Register التي تظهر بجوار كل مقرر.
4_ يكرر الطالب الخطوات مع باقي المقررات مع اختيار نفس السكشن.
5_ في حالة اختيار سكشن مختلف للمواد سيتم عدم قبول تسجيل الطالب.
6_ بعد الانتهاء من تسجيل المقررات الستة في نفس السكشن يقوم الطالب بإرسال رسالة إلى المرشد الأكاديمي من الإيميل الرسمي للطالب.
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ان الكلية استعدادت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الصحية المحيطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب ووقايتهم من انتشــار فيروس كوفيد 19 و أعضاء هيئة التدريس والإداريين .
وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدي البلد انه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالكلية والذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية وتقليل عدد الايام داخل الحرم الجامعي وتقليل الاعداد داخل القاعات .
ويمكن للطلاب معرفة كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم(مودل)، ومشاهدة محتويات المادة العلمية اضغط هنا .
وأصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .
يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد.
وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.
وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.