شعراوي: إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأغذية العالمي..نواب: تعمل على تذليل العقبات أمام الشباب.. ونتمنى التنفيذ على أرض الواقع قريبًا

صناعة البرلمان:

إنشاء منصة تجارية لدعم المشروعات الصغيرة سيقلل من إستيرادنا من الخارج

برلماني:

إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة يوفر فرص عمل للشباب

نائبة:

إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة سيفيد الشباب ويشجعهم









أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلن عنه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن إ نشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، حيث أكدوا أن إنشاء هذه المنصة سيفيد الشباب ويشجعهم على اختيار نوعية المشروعات التي يريدونها، كما أنها ستعمل على تذليل العقبات أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة ، كما أشاروا إلى أن إنشاء هذه المنصة سيساعد في إحداث نقلة كبيرة بالنسبة للدولة ، وسيوفر فرص عمل للشباب ويقضى على البطالة.





فى البداية قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن إنشاء منصة تجارية إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة هام جدا لإقامة الصناعات فى أماكن محددة لها بالمحافظات ، وذلك لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة.





وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن يتم تحديد نوع المشروع الذى سيتم إقامته ، بحيث تكون هناك صناعة مرتبطة بالمحافظة ، وتكمل هذه الصناعات بعضها البعض فى المحافظات.





وطالب أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان بأن تقوم كل وزارة بتنفيذ كل مشروع من هذه المشروعات طبقا لمجالها ، مؤكدا أن إقامة هذه المشروعات سيقلل من إستيرادنا من الخارج وسيشجع المنتج المحلى.

وأشاد النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلن عنه وزير التنمية المحلية بشأن إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأغذية العالمية، مشيرًا إلى أننا نتمنى تنفيذ ذلك على أرض الواقع قريبًا.





وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إنشاء هذه المنصة سيساعد في إحداث نقلة كبيرة بالنسبة للدولة ، وسيوفر فرص عمل للشباب ويقضى على البطالة.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إقامة المشروعات الصغيرة في المدن والأقاليم ينهض بالمجتمع ، ولكن لابد من اختيار اشخاص على أعلى مستوى من المرونة والفكر للإشراف على هذه المشروعات.





كما طالب بضرورة وجود خبراء واستشاريين يساهموا في إنشاء هذه المنصة، بهدف في تجهيز منتجات المشروعات الصغيرة وإقامة معارض لها في المحافظات.





وأكدت النائبة نانسي نصير، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة سيفيد الشباب ويشجعهم على اختيار نوعية المشروعات التي يريدونها، كما أنها ستعمل على تذليل العقبات أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة.





وأشارت نصير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من وجود إشراف على هذه المنصة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.





وكان قد بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، مشروع إنشاء منصة تجارة إلكترونية تابعة للوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة ومن بينها التكتلات الاقتصادية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج مثل تكتل "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالاضافة إلي صناعات الحرير و النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية واليدوية والبيئة التي تتميز بها المحافظات والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك المنتجات داخليًا وخارجيًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، والتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التسويق عبر الإنترنت.





جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعا مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وآلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.





وأكد اللواء محمود شعراوى ، تركيز الوزارة على دعم التكتلات الاقتصادية فى محافظات الصعيد لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التى تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها وتوفير برامج التدريب ، ومن بينها صناعة الحرير الطبيعى وأهمية توفير المادة الخام من خلال الزراعة ، لافتًا إلى المشروع الذى تنفذه حاليًا محافظة الوادى الجديد لإنتاج الحرير الطبيعى وتربية دودة القز.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإهتمام بإيجاد فرص عمل بالصعيد وخاصة فى الصناعات كثيفة العمالة والتكتلات الاقتصادية بالصعيد بما يساعد فى تحسين مستوى دخل المواطنين والأسر الفقيرة .





كما تم استعراض مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في عملية اتخاذ القرار على صعيد المحافظات.