نهاية 2020.. انتشار اشباح وعفاريت في شوارع نيكاراجوا

أشباح وساحرات وعفاريت في شوارع نيكاراغوا احتفالًا بـ "عيد الرعب"، ومهرجان الرعب التقليدي، مناسبة يحتفل بها النيكاراغويون قبل عيد الهالوين، متنكرين بزي شياطين وساحرات وعفاريت، هذا العيد كاسمه، لم يعرف الخوف من فيروس كورونا، حيث تجاهل المحتفلون كافة قواعد الحجر وتدابير السلامة.





وتستعد العديد من الدول حول العالم، لاحتفالات عيد الرعب "الهالوين"، والمقرر سنويًا يوم 31 أكتوبر، لكن هذا العام الأمر مختلف، حيث ستقتصر الفعاليات على تزيين الشوارع، وتوزيع الحلوى على السيارات مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، بسبب تفشي فيروس كورونا. في بعض الولايات الأمريكية، تم إلغاء مظاهر الاحتفال ب الهالوين كما جرت العادة في السنوات السابقة، حتى حركات الخداع والتخويف التي يمارسها الممثلون أمام المنازل بدت غير موجودة، ولكن هذا لا يعني اختفاء جميع طقوس عيد الهالوين. وأجبر فيروس كورونا مروجو الحدث إلى الإبداع هذا العام من خلال التركيز على تقديم عروضهم وتوزيع الحلوى على قائدي السيارات.

عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن