عمرو السولية يحتفل بعيد ميلاد ابنته: أميرتى الصغيرة

احتفل عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، بعيد ابنته ليلى، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر السولية صورًا جمعته بابنته وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي الصغيرة 🎂4️⃣ 👸❤️" ونال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





قرر اتحاد كرة القدم عدم السماح بحضور أي أعداد إضافية خلال مواجهة الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها السبت المقبل بملعب السلام في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.





ورفض اتحاد الكرة فكرة السماح لأى أعداد إضافية بالحضور فى المباراة والاحتفال بتتويج الأهلى بلقب الدوري الممتاز عقب نهاية المباراة بملعب السلام والذى سيشهد تسليم المارد الأحمر اللقب داخل أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة.





وتمسك اتحاد الكرة بحضور مجالس إدارات ناديي الأهلى والطلائع بجانب الأجهزة الفنية واللاعبين ومنظمى المباراة من قبل الشركة الراعية بجانب مجلس إدارة اتحاد الكرة.







وكان الأهلى حسم لقب مسابقة الدوري الممتاز بشكل رسمي قبل عدة أسابيع نتيجة المستويات المميزة التى قدمها الفريق طوال لقاءات الماضية بمسابقة الدوري.



