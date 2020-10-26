وكيل التربية والتعليم بالغربية يزور مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للمرحلتين

اجري ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم جوله تفقديه لزيارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ، و التى جهزت لاستقبال الطلبة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنه ٢٠٢٠م -٢٠٢١م .









كما قدم الشكر لمدير ادارة التربية الخاصة بالمديرية دكتور ايناس خضر على المجهود المبذول فى إعداد وتجهيز المدرسة لاستقبال الطلبة .

كما طالب السيد وكيل المدرسة بحصر الاحتياجات اللازمة لاستكمال تجهيزها فى اقرب وقت.





وقدم الشكر لمدير المدرسة عبد القادر بدر لما بذله من جهد هو وهيئة العاملين بالمدرسة للوصول بها إلى الجاهزية لاستقبال الطلبة .





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الي تشكيل لجنة المتابعة المكونة من:

مدير إدارة الأمن بالمديرية محمد فتوح ومدير إدارة المتابعة ابراهيم شهاب

مسؤول الأزمات بالمديرية محمد الفيومى يمتابعة مدارس ميت السودان بإدارة شرق طنطا التعليمية

( ميت السودان الإعدادية/ الشهيد ابراهيم عبد النبى التجارية )

بوجود وكيل الادارة عاطف نصر.



