خليك راضي بيه| استشاري تنمية بشرية يوضح أنواع الرزق وكيفية كسبه

قال الدكتور شريف صلاح الدين، استشارى التنمية البشرية، إن الرزق هو كل شئ يتفضل به الله عز وجل على الإنسان، مشيرا إلى أن الرزق نوعين، الأول نحصل عليه والثانى شئ نشعر به.





وأضاف "صلاح الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشكلة الناس أنهم متصورين أن الرزق فقط هو ما نحصل عليه، ولكن هناك رزق نشعر به.





وتابع أن الرزق من الممكن أن يشعر به الإنسان بدرجة عالية جدا من السكينة والرضا، لافتا إلى أن أى شئ يتم عمله هو من أجل الوصول إلى هذا الرضا.





وأكد أن الرزق فى وجود أهل الإنسان بجانبه، وعندما يستيقظ من نومه يقف على قدميه، متابعا أنه يجب أن نحمد الله على ما نشعر به، ومنها الأشياء الموجودة بالفعل او الأشياء التى نحصل عليها.





وأشار إلى أن الناس الذين لديهم مرض الزهايمر لا يستمتعون بأى شئ، حيث ان الذاكرة غير موجودة، بالإضافة إلى أن الستر يعتبر من الرزق الذى أنعم به الله على الانسان.