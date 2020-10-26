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الكهرباء: تطوير شبكات 13 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:13 م
الكهرباء
الكهرباء
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البهي عمرو
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العمل جار حاليا على تطوير شبكات الكهرباء لعدد 13 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة فى البحيرة ومطروح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ عملية التطوير فى أسرع وقت.

ولفت إلى أن كل الشركات المشاركة تسابق الزمن لتنفيذ ما طالب به الرئيس السيسي.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه باتخاذ شركات توزيع  الكهرباء اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"  والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية. 

وأوضح الدكتور شاكر أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة .

وفى هذا الصدد تقوم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء بعدد 13 قرية  بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى – لكل مصرية  وقد تم الإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (8) قرى بنطاق محافظة البحيرة وهى (الخرطوم – المهدية – الياسينية -  زاوية صقر -  الرابعة بذور - أحمد بدوى - على مبارك -  عبد الحليم محمود).

وجار الآن العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (5) قرى بنطاق محافظة مطروح وهى (سيدى شبيب -  زاوية العوامة -  أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود ).

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل.

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