رصف امتداد شارع الجلاء والعزبة السودانية بمدينة مرسى مطروح

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال رصف امتداد شارع الجلاء بمحيط بنك الإسكان والتعمير ونادي الشرطة وزاهر جلال وأول العزبة السودانية خلف مستشفى النسا .





وذلك ضمن خطة المدينة في إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء المشروعات القومي للتحول الرقمي ومشروعات البنية التحتية.









وأعلن جاب الله عن وضع الطبقة الخرسانية بالأرصفة تمهيدًا لأعمال الرصف بمناطق السنوسية والليدو، وذلك بعد انتهاء بعض الشوارع من مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي طبقا للخطابات الرسمية من الشركات المنفذة ضمن خطة المدينة في إعادة الشيء لأصلة.





وأكد أن تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سرعة البدء في أعمال إعادة الشيء لأصلة ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها وتذليل كل العقبات لضمان سرعة وإنجاز الأعمال طبقا للتوقيتات المتفق عليها.





ووجه رئيس المدينة للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف خاصة المشروع القومي التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وأكد جاب الله أنه لن يتهاون في حل أي مشكلة وأن مكتبه مفتوح للجميع بالفترتين الصباحية والمسائية لحل المشكلات التي تواجة الموطنين في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين المنظمة.





وأشار إلى أننا نعمل جاهدين للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إذا كان لدينا سلبيات سوف نعمل على حلها خلال الفترة القادمة بكل إخلاص وجد وطبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتلبية مطالب المواطنين والوقوف على المشاكل لتقديم الحلول السريعة العاجلة.



